

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesindeki Akkapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi dersinde öğrenciler futbol oynadı. Maç sırasında 11. sınıf öğrencisi Y.G. ile 9. sınıf öğrencisi C.G. tartıştı. Arkadaşları ve öğretmenleri iki öğrenciyi yatıştırdı.







Ancak maç bittikten sonra sınıflarına giden iki öğrenci koridorda tekrar tartışmaya başlayınca, C.G. üzerinde taşıdığı bıçakla Y.G.'yi yaraladı.







Bunun üzerine öğrencilerin arkadaşları arasında da kavga çıktı. Öğretmenlerin ambulans çağırmasının ardından okula gelen polis ekipleri öğrenciler arasında devam eden kavgayı ayırmak istedi.







Ancak polis, biber gazı sıkarak kavgayı ayırabildi. Bazı öğrenciler biber gazından etkilenince, öğrencilere ambulansta müdahale edildi.







Yaralı öğrenci ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Arkadaşını bıçakladığı belirtilen C.G. ise kayıplara karıştı.







Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.