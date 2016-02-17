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ADANA'DA BİLGİSAYAR PATLADI, 5 YAŞINDAKİ CUMALİ KARAHAN YANARAK ÖLDÜ


ADANA'DA BİLGİSAYAR PATLADI, 5 YAŞINDAKİ CUMALİ KARAHAN YANARAK ÖLDÜ
Tarih : 17 Şubat 2016, 16:59
Puan Ver : Adana'da Bilgisayar Patladı, 5 Yaşındaki Cumali Karahan Yanarak Öldü(6.5/10)8


Adana'da bilgisayarda çıkan yangında alevlerin arasında kalan 5 yaşındaki Cumali Karahan yanarak öldü.



Merkez Çukurova İlçesi'nde oturan Karahan ailesinin 5 yaşındaki oğlu Cumali, oturma odasındaki bilgisayarda oynamak için fişini prize taktı.



İddiaya göre bu sırda bilgisayarda patlama sesi duyuldu, ardından da alev aldı. Kısa sürede alevler evi sararken, çığlıkları duyan anne Hüsniye Karahan, odaya girip kızı 9 yaşındaki Betül'ü alıp, dışarı çıkartı.



Ardından tekrar odaya dönen genç kadın, alevlerin arasında kalan oğlu Cumali'yi kurtarmaya çalıştı. Alevlerden etkilenen kadın oğlunu bulamayınca tekrar dışarı çıkıp komşularından yardım istedi.



Gelen itfaiye ekipleri iki katlı evin ikinci katındaki yangını kısa sürede söndürdü. Odada yapılan aramada küçük çocuğun yanmış cansız bedeni bulundu. Cumali Karahan'ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Vücudunda yanıklar olan anne Hüsniye Karahan da tedaviye alındı.



BİLGİSAYARLAR NEDEN AŞIRI ISINIR?



Aşırı ısınmanın sebebi basitçe, yetersiz soğutmadır. Masaüstü veya dizüstü bilgisayarınızın soğutması, çeşitli sebeplerle zaman içinde yetersiz kalabilir. Bu durumun ilk sebebi, hava kanallarındaki ve soğutucu fanlardaki tozlanmadır. Tozlanarak tıkanmış bir soğutma sistemi, yetersiz soğutmaya ve dolayısıyla aşırı ısınmaya sebep olur.



Bir diğer ısınma sebebi ise, soğutma blokları ile soğutulan bileşenler arasındaki termal macunun zamanla bozulabilmesidir.








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