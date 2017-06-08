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adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

ADANA'DA BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI

Adana'da, iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 38 yaşındaki Gökhan K. yaralandı. Vücuduna iki yerinden bıçak darbesi alarak kan kaybeden Gökhan K. tedavi altına alındı.

Tarih : 08 Haziran 2017, 10:50
Puan Ver : Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı(5/10)2


Olay, Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi 66017 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin yakınlarındayken, mahalle arasında karşılaştığı Fırat A. ile Gökhan K. arasından nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Fırat A., Gökhan K.'yı iki yerinden bıçakladı. Daha sonra Gökhan K. kanlar içinde evine gitti. Gökhan K.'nın ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Gökhan K.'yı Adana Devlet Hastanesine kaldırdı. Gökhan K. aşırı kan kaybettiği için tedavi altına alındı.

  Olay yerinde, Gökhan K.'nın eşi sinir krizi geçirirken, gözyaşlarına hakim olamadı. Mahalledeki komşuları acılı eşi sakinleştirmekte güçlük çekti.

  Polis olayı gerçekleştiren şahsı yakalama çalışmalarına devam ediyor.



 



kaynak:milliyet








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