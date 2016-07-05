

Adana'da iki gruptaki gençler arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada vücuduna 7 bıçak darbesi alan 24 yaşındaki Ahmet Özer hayatını kaybetti, 20 yaşındaki Ahmet Özel ise yaralandı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.







Olay saat 16.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Yenibaraj Mahallesi'nde, Dilberler Sekisi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Barboros Mahallesi'nde toplanan Ahmet Özer'in de aralarında bulunduğu 3 kişilik genç grubu, vakit geçirmek için Seyhan Baraj Gölü kıyısına geldi.







Özer ile arkadaşları dolaşırken, yanlarına gelen Ahmet Özel ile arkadaşları, onlardan sigara istedi. Üzerlerinde kendilerine yetecek kadar sigara olduğunu söyleyen Özer ile arkadaşları, karşı grupla tartışmaya başladı. Daha sonra Ahmet Özer ve arkadaşları yürüyerek uzaklaşırken, Özel'in de aralarında bulunduğu grup, telefonla arkadaşlarını çağırdı.







Taksi ile olay yerine gelenlerle birlikte 8 kişi olan grup, Özer ve arkadaşlarına bıçakla saldırdı. Kavga sırasında Ahmet Özer, kim tarafından kullanıldığı belirlenemeyen bıçakla, sırt, boyun ve karın bölgesine isabet eden 7 bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Ahmet Özel ise ile kalça ve elinden bıçaklandı.