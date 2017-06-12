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ADANA'DA BELEDİYEDE BİR KİŞİ 3 KİŞİYİ REHİN ALDI


ADANA'DA BELEDİYEDE BİR KİŞİ 3 KİŞİYİ REHİN ALDI
Tarih : 12 Haziran 2017, 15:37
Puan Ver : Adana'da Belediyede Bir Kişi 3 Kişiyi Rehin Aldı(7/10)6


 ADANA'nın merkez Sarıçam İlçe Belediyesi'nde silahlı bir kişi, 3 vatandaşı rehin aldı. Ardından şüpheli ikna edilerek bir süre sonra gözaltına alındı.



Belediyenin hisse sahibi olduğu bir arsa satışından kaynaklı meydana geldiği değerlendirilen olayın duyulmasıyla çok sayıda polis, belediye hizmet binasına geldi. Çelik yelekleriyle önlem alan polisler, binayı da boşalttı. Belediye binasının ön ve arka kısmında bulunan otoparklardaki araçlar da dışarıya çıkartıldı. Şüpheli ardından ekna edilerek gözaltına alındı



 



kaynak:milliyet








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