Yapılan kontrollerde erkek bebekleri olacağı belirtildiğini ancak doğum sonrası kendilerine kız bebek verildiğini iddia eden aile, suç duyurusunda duyurusunda bulundu.



Adana'da, hamilelik sırasında yapılan kontrollerde erkek bebekleri olacağı belirtildiğini ancak doğum sonrası kendilerine kız bebek verildiğini iddia eden aile, suç duyurusunda bulundu.



Alınan bilgiye göre, elektrik ustası Tunahan A. (30) ile yaklaşık 1,5 yıldır evli olan Burcu A. (25) ilk bebeğine hamile kaldı.



Tunahan ve Burcu A, hamilelik sürecinde kontrol amaçlı gittikleri hastanede doktorların ultrason cihazıyla yaptıkları kontrol sonrası erkek bebekleri olacağını söylediğini ileri sürdü.