Banka şubesine giren hırsız, kasayı açamayınca içeride para aradı. Bu sırada alarm çalınca da apar topar kaçtı.



Adana'da, bir bankanın kapısının torna vidayla açıp içeri giren hırsız, alarm çalması üzerine olay yerini terk etti.







Tek başına olan hırsız, Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi Mobilyacılar Sitesi'nde özel bir banka şubesine gece 02.30 sularında girdi.







Banka kasasını açamayan şüpheli, odaları dolaşarak para ararken bu sırada alarm çaldı. Alarmın duyulmasıyla hırsız apar topar kaçtı.







kaynak:milliyet