

Adana İncirlik Üssü'nde IŞİD ile ilgili operasyonlarda kullanılmak üzere konuşlandırılan ABD'ye ait silahlı insansız hava aracı MQ-1 Predator, kent merkezi yakınına düştü. Parçalanan hava aracının boş bir araziye düşmesi nedeniyle şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.







Adana'nın güneyinde Karataş İlçesi yolu üzerindeki Doğankent Mahallesi'nin girişindeki boş alana Predatorun mekanik arıza sonucu gece saat 01.40 sıralarında düştüğü belirtildi. Silahlı insansız hava aracı İncirlik Hava Üssü'ndeki ABD'nin 39'uncu Taktik Grup Komutanlığı'ndan gelen görevliler ve Türk uzmanlar tarafından incelemeye alındı. Polis, bölgeye kimseyi yaklaştırmadı.