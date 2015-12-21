

Olay, gece yarısı Merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Akkapı, Barbaros ve Meydan mahallelerinde meydana geldi. Bazı illerdeki sokağa çıkma yasağını protesto etmek isteyen PKK yandaşları, kent merkezinde çeşitli noktalarda korsan gösteri düzenledi.







Eylemciler, gösteriye müdahale eden polislere molotof kokteylleriyle karşılık verdi. Korsan gösteri, gece yarısına doğru son bulurken, ara sokaklara dağılan göstericilerin hedefinde bu kez de yol kenarına park edilmiş araçlar vardı. Akkapı, Barbaros ve Meydan mahallerinde yol kenarında park halindeki araçlara molotof kokteyli atan PKK yandaşları, daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.