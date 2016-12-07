

Adana İl Emniyet Müdürlüğünce, merkez Seyhan ilçesindeki Şakirpaşa, Ova, Onur ve Uçak mahallelerinde denetim gerçekleştirildi. 300 polisin görev aldığı denetimde şüpheli kişilerin üzerileri arandı.







Polisler, bazı otomobilleri de durdurarak sürücülerin kimliklerini kontrol edip araçlarında arama yaptı. Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve zırhlı araçlarla da bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.







Uygulamada görev alan NARKOTİM ekipleri, bir sokakta uyuşturucu sattığı ileri sürülen 6 kişiyi gözaltına aldı.







Şüphelilerin yere ve bir araca attığı "fişek" olarak tabir edilen kullanıma hazır 50 paket esrar ele geçirildi.







Denetimlerde plakasız çok sayıda motosiklete de el konuldu.







kaynak:yenişafak