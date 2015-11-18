ADANA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kamu düzenin sağlanması amacıyla 16 Kasım ve 17 Kasım günleri arasında 1300 polis ile genel asayiş uygulaması yaptı.



Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, diğer şubelerden de polislerin katıldığı uygulamada, kent merkezinde toplam 70 sabit nokta ve 79 umuma açık yerde asayiş kontrolünde bulundu. Kentin işlek caddelerinde şüphelenilen araçları durduran polisler, kimlik kontrolü yapıp araçları aradı. Sabit 70 noktada gerçekleşen kontrollerde 52 araca toplam 8 bin 200 lira ceza kesildi. Eğlence mekanları, kafe ve restoranlarda da arama yapan polis, 8 yere çeşitli suçlardan dolayı idari para cezası kesti. Uygulama genelinde ise çeşitli suçlardan aranan 35 kişi hakkında işlem yapılırken, 1 adet av tüfeği, 3 adet tabanca, 500 paket gümrük kaçağı sigara ve 120 gram esrar ele geleçirildi.