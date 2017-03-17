ADANA'DA 13 ESKİ ASKERE GÖZALTI
Adana merkezli 11 ilde yapılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda, 13 eski asker gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla ordudan ihraç edilen askerler hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Şanlıurfa, Bursa, Hatay, Burdur ve Eskişehir'de belirlenen adreslere baskın yaptı.
Cep telefonlarına örgütün haberleşme amacıyla kullandığı ByLock yazışma programı yüklediği belirlenen yüzbaşı, üsteğmen, teğmen ve uzman çavuş rütbelerindeki 13 eski asker gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek Adana'ya getirilen askerler, Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.
kaynak:sabah
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