Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Hp Elite X3, Elite Slice Ve Hp Z2 Mini Ortaya Çıktı
Galaxy S6 Edge+ Alev Alev Yandı!
Lg 5 Yeni Akıllı Telefonunu Duyurdu
Playstation Now 2017'ye 26 Yeni Oyunla Giriyor

ADANA VALİLİĞİ'NE BOMBACI KADIN TERÖRİST 112 ACİL ÜNİFORMASIYLA GELMİŞ


ADANA VALİLİĞİ'NE BOMBACI KADIN TERÖRİST 112 ACİL ÜNİFORMASIYLA GELMİŞ
Tarih : 30 Kasım 2016, 12:27
Puan Ver : Adana Valiliği'ne Bombacı Kadın Terörist 112 Acil Üniformasıyla Gelmiş(8/10)6


ADANA'da 2 kişinin şehit olduğu, 33 kişinin yaralandığı bomba yüklü aracı getiren kadın teröristin 112 acil servisi personeli üniforması giydiği ortaya çıktı. Bombalı saldırıyla ilgili gözaltına alınan otopark görevlisi F.K. 'ihmal' suçlamasıyla tutuklanırken 2 polis memuru da açığa alındı.



24 Kasım'da 2 çocuk babası Gökhan Aygül ve İl Göç İdaresi'nde memur olan Kadir Kırbaç'ın şehit olduğu, terör örgütü PKK'nın üstlendiği bombalı saldırı ile ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Valilik ve çevresindeki işyerlerine ait güvenlik kameraları ve mobese görüntüleri kurulan özel ekip tarafından hiçbir ayrıntı atlanmayacak şekilde incelemeye alındı. Ekiplerin yaptığı incelemeler, görgü tanıklarının verdiği bilgi, gelen ihbarlar ve gözaltına alınan otopark görevlisi F.K.'den elde edilen bilgiler, saldırgan kadının eşkalini netleştirdi. Bomba yüklü aracı getiren kadın teröristin otoparka girerken 112 acil servis personeli üniformasıyla, 'memur' görüntüsü verip giriş yaptığı ortaya çıktı. Aracı patlamanın gerçekleştiği noktaya bırakan kadın terörist, yolun hemen karşısındaki unlu mamullerine doğru hızlı adımlarla ilerleyip gözden kayboldu. Kadın teröristin otoparka girip bomba yüklü aracı bıraktıktan sonra ayrılması toplam, 4 dakika sürdü. 'Mavi pantolonlu, sarı kıyafet, sarı-mavi baş örtüsü' kıyafetlerin 112 Acil Servis personeli görüntüsü veren kadın teröristi arayan polis, sağlık personeli kıyafeti satan işyerleri de mercek altına aldı.



Olayla ilgili 'ihmal' iddiasıyla sorgulanan otopark görevlisi F.K. ise sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı, otoparkta nöbet tutan 2 polis memuru da açığa alındı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Adana  Valiliği  Ne  Bombacı  Kadın  Terörist  112  Acil  Üniformasıyla  Gelmiş    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER