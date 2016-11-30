

ADANA'da 2 kişinin şehit olduğu, 33 kişinin yaralandığı bomba yüklü aracı getiren kadın teröristin 112 acil servisi personeli üniforması giydiği ortaya çıktı. Bombalı saldırıyla ilgili gözaltına alınan otopark görevlisi F.K. 'ihmal' suçlamasıyla tutuklanırken 2 polis memuru da açığa alındı.







24 Kasım'da 2 çocuk babası Gökhan Aygül ve İl Göç İdaresi'nde memur olan Kadir Kırbaç'ın şehit olduğu, terör örgütü PKK'nın üstlendiği bombalı saldırı ile ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Valilik ve çevresindeki işyerlerine ait güvenlik kameraları ve mobese görüntüleri kurulan özel ekip tarafından hiçbir ayrıntı atlanmayacak şekilde incelemeye alındı. Ekiplerin yaptığı incelemeler, görgü tanıklarının verdiği bilgi, gelen ihbarlar ve gözaltına alınan otopark görevlisi F.K.'den elde edilen bilgiler, saldırgan kadının eşkalini netleştirdi. Bomba yüklü aracı getiren kadın teröristin otoparka girerken 112 acil servis personeli üniformasıyla, 'memur' görüntüsü verip giriş yaptığı ortaya çıktı. Aracı patlamanın gerçekleştiği noktaya bırakan kadın terörist, yolun hemen karşısındaki unlu mamullerine doğru hızlı adımlarla ilerleyip gözden kayboldu. Kadın teröristin otoparka girip bomba yüklü aracı bıraktıktan sonra ayrılması toplam, 4 dakika sürdü. 'Mavi pantolonlu, sarı kıyafet, sarı-mavi baş örtüsü' kıyafetlerin 112 Acil Servis personeli görüntüsü veren kadın teröristi arayan polis, sağlık personeli kıyafeti satan işyerleri de mercek altına aldı.







Olayla ilgili 'ihmal' iddiasıyla sorgulanan otopark görevlisi F.K. ise sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı, otoparkta nöbet tutan 2 polis memuru da açığa alındı.







kaynak:haberler