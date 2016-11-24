ADANA VALİLİĞİ ÖNÜNDE PATLAMA!
Adana'daki patlamadan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Adana Valiliği önünde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Valilik çevresindeki tüm yollar kapatıldı. Gelen ilk bilgilere göre saldırıda 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Adana Valisi yaptığı açıklamada "Patlamada 2 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı" dedi.
kaynak:milliyet
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