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ADANA SOSYETESİNE UYUŞTURUCU SERVİSİ!


ADANA SOSYETESİNE UYUŞTURUCU SERVİSİ!
Tarih : 25 Şubat 2017, 10:02
Puan Ver : Adana Sosyetesine Uyuşturucu Servisi!(7/10)5


Adana polisi, yaptığı şok baskında 4 kilo eroin, 12 kilo 650 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 18 kişi gözaltına alınırken, zanlıların fabrikatör, işadamı, bürokrat, mühendis ve doktorlara telefonla sipariş alarak uyuşturucu hap temin ettiği ileri sürüldü.



Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kez de "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine şok baskın düzenledi. Seyhan ilçesinin Sümer, Kurtuluş, Uçak, Gürselpaşa ve Yüreğir'in Atakent mahallelerindeki 18 adrese eş zamanlı yapılan baskında polis, "Zeus" isimli narkotik köpekleriyle arama yaptı. Operasyonda 18 zanlı gözaltına alınırken evlerde yapılan aramalarda 4 kilo eroin, 12 kilo 650 gram esrar, bin 540 uyuşturucu hap ele geçirildi.



UYUŞTURUCU AĞI ORTAYA ÇIKARILDI



Polis, Cumhuriyet Savcılığından aldığı izinle 2 ay boyunca zanlıları hem fiziki hem de teknik olarak takip etti. Yapılan takiplerde zanlıların telefonla sipariş aldığı uyuşturucuyu da taksi ile götürdüğü belirlendi. Ayrıca zanlıların uyuşturucuyu, fabrikatör, iş adamı, doktor, mühendis ve yüksek bürokratlara götürdüğü iddia edildi. Adana sosyetesinin özellikle kokain ve uyuşturucu hap talep ettiği, maddeleri de çalışanlarına aldırdığı ileri sürüldü.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Adana  Sosyetesine  Uyuşturucu  Servisi    haber

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