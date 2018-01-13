ADANA SOKAKLARI MAVİ LACİVERT! TARAFTARDAN EFSANE 78. YIL COŞKUSU
Adana Demirspor Kulübünün kuruluşunun 78. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
İstasyon Meydanı'nda düzenlenen programda kulüp yöneticileri, takım oyuncuları ve taraftarlar bir araya geldi. Taraftarlar, meşale ve havai fişeklerle kulüplerinin kuruluşunun 78. yılını kutladı.
Kulüp başkanı Mehmet Gökoğlu, yaptığı konuşmada, yaşadıkları sorunlara dikkati çekerek, kendisinin ve diğer yöneticilerin takım için ellerinden gelenin fazlasını yaptığını, kısa zamanda bu sorunları el birliğiyle aşacaklarını söyledi.
"DÜNYA DÖNDÜĞÜ SÜRECE ADANA DEMİRSPOR"
Adana Demirsporlu olmanın bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Gökoğlu, "Hepimiz sevdamızın peşinden koşarak bu ayrıcalığı yaşıyoruz. Nice yıllara Adana Demirspor. Dünya döndüğü sürece mavi-laciverte gönül verenlerle Adana Demirspor o ihtişamıyla varlığını sürdürecektir. Bizler de gözlerimizi yumana kadar Adana Demirspor aşkımızı yaşamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de konuşmasında, görev süresi içinde kulüp yöneticilerine yardımcı olmaya çalıştığını vurgulayarak, Adana Demirspor'un arkasında olduklarını belirtti.
"TARAFTAR GRUBUYLA ÖNE ÇIKIYOR"
Adana Demirspor'un Türk futbol tarihinde taraftar grubuyla öne çıktığının altını çizen Sözlü, "Demirspor sevgisi artık Adana'yı aştı, sınırlar ötesine yayıldı. Bunun bir sebebi varsa taraftarın derin sevgisidir." ifadelerini kullandı.
VEKİL, ESKİ FUTBOLCUYMUŞ
AK Parti Adana Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Tamer Dağlı ise eski bir futbolcu olduğunu, gönül verdiği Adana Demirspor'un maçlarını çocukluğunda maraton tribününden takip ettiğini kaydederek, "Hiçbir bahaneye sığınmadan, birlikte Adana Demirspor'u en iyi yere nasıl getirebileceğimizin mücadelesini vereceğiz." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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