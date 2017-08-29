Adana'da kurbanlıklarının sıcaklar yüzünden iştahtan kesildiğini ve cansız durduğunu düşünen bazı satıcılar, çareyi hayvanları vantilatör ve suyla serinletmekte buldu.

Aşırı sıcakların yaşandığı Adana'da kurbanlıkları serinletmek isteyen bazı satıcılar, hayvan pazarına vantilatör kurdu. Kurbanlık satıcısı Ali Canfez, sıcaktan bunalan hayvanların iştahının kesildiğini ve cansız durduğunu, ancak vantilatörle serinleyince daha canlı göründüklerini ve bunun da müşterilerin ilgisini çektiğini belirtti.

VANTİLATÖR VE SUYLA SERİNLİYORLAR

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvanların yaşam kalitesini artırmak isteyen kurbanlık satıcıları, çareyi hayvanları serinletmekte buldu.

Çukurova ilçesindeki hayvan pazarında kurbanlık satan bazı kişiler, dar alanda aşırı sıcağa maruz kalan koyun ve keçileri vantilatörlerle ve suyla serinletmeye başladı.

"SERİNLEYİNCE DAHA İŞTAHLI YİYORLAR"

Ali Canfez isimli hayvan satıcısı sıcaktan bunalan hayvanların iştahının kesildiğini ve cansız durduğunu ancak vantilatörle serinleyince daha canlı göründüklerini ve bunun da müşterinin ilgisini çektiğini belirtti. Canfez, "Hayvanlarımızın tüylerini yeni kestirdik. Serinleyince daha iştahlı yiyorlar. Etleri bıldırcın gibi. Hava sıcaklığı 40 derecenin aşağısında değil. İnsan duramıyor ki hayvanlar dursun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada