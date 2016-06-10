O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

adana merkezli fetö/dpy şoruşturmasında 8 tutuklama

ADANA MERKEZLİ FETÖ/DPY ŞORUŞTURMASINDA 8 TUTUKLAMA

Adana merkezli FETÖ/DPY şoruşturmasında 8 tutuklama

Tarih : 10 Haziran 2016, 09:24
Puan Ver : Adana Merkezli Fetö/Dpy Şoruşturmasında 8 Tutuklama(6/10)5


ADANA merkezli 12 ilde gerçekleşen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullah Gülen Cemaati'ne yönelik soruşturmalarında, FETÖ/PDY'nin Adana'daki finans kaynakları ve para trafiğini ortaya çıkardı. Milyonlarca liralık paranın kontrolünü elinde bulundurduğu öne sürülen müteahhitler, tekstil ve mobilya fabrikası sahiplerine yönelik polis operasyon başlattı. Pazartesi günü Adana merkezli Ankara, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, Kayseri, Kahramanmaraş, Çorum, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak olmak üzere 12 ildeki 66 ayrı adrese eş zamanlı operasyonda 59 kişiyi gözaltına aldı. Aranan 7 işadamının ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Emniyette sorgulanan şüphelilerin 30'u serbest bırakılırken 29'u salı günü adliyeye sevk edildi. Mahkemenin bugün saat 02.00 sıralarında verdiği kararla şüpheliler Yağmur Akkülah, Ali Koçaklı, Hüseyin Karabulut, Aykut Fatih Doğan, Ali Sivaslıoğlu, Seyfettin Alpat, Zekeriya Karaduman ile Tahir Acaroğlu, 'terör örgütüne finans sağlamak' ve 'terör örgütüne üye olmak suçlamalarıyla tutuklandı. Şüphelilerden 2'si tutuksuz yargılanmak üzere, 19'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kararın açıklanmasının ardından tutuklananların yakınları gözyaşı dökerken, serbest kalanların yakınları sevindi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılanlardan diş hekimi Yasin Türkoğlu, adliye çıkışında sevinçten alkışlayanlara, "Sevinmeyin, tutuklu arkadaşlarımız var. Dua edelim" diyerek uyardı. Serbest kalanlar yakınlarıyla adliyeden ayrılırken, tutuklananlar ise cezaevine götürüldü.








Etiketler: Adana  Merkezli  Fetö/Dpy  Şoruşturmasında  8  Tutuklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER