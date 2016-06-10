

ADANA merkezli 12 ilde gerçekleşen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 8'i tutuklandı.



Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullah Gülen Cemaati'ne yönelik soruşturmalarında, FETÖ/PDY'nin Adana'daki finans kaynakları ve para trafiğini ortaya çıkardı. Milyonlarca liralık paranın kontrolünü elinde bulundurduğu öne sürülen müteahhitler, tekstil ve mobilya fabrikası sahiplerine yönelik polis operasyon başlattı. Pazartesi günü Adana merkezli Ankara, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, Kayseri, Kahramanmaraş, Çorum, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak olmak üzere 12 ildeki 66 ayrı adrese eş zamanlı operasyonda 59 kişiyi gözaltına aldı. Aranan 7 işadamının ise yurt dışında olduğu belirlendi.



Emniyette sorgulanan şüphelilerin 30'u serbest bırakılırken 29'u salı günü adliyeye sevk edildi. Mahkemenin bugün saat 02.00 sıralarında verdiği kararla şüpheliler Yağmur Akkülah, Ali Koçaklı, Hüseyin Karabulut, Aykut Fatih Doğan, Ali Sivaslıoğlu, Seyfettin Alpat, Zekeriya Karaduman ile Tahir Acaroğlu, 'terör örgütüne finans sağlamak' ve 'terör örgütüne üye olmak suçlamalarıyla tutuklandı. Şüphelilerden 2'si tutuksuz yargılanmak üzere, 19'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kararın açıklanmasının ardından tutuklananların yakınları gözyaşı dökerken, serbest kalanların yakınları sevindi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılanlardan diş hekimi Yasin Türkoğlu, adliye çıkışında sevinçten alkışlayanlara, "Sevinmeyin, tutuklu arkadaşlarımız var. Dua edelim" diyerek uyardı. Serbest kalanlar yakınlarıyla adliyeden ayrılırken, tutuklananlar ise cezaevine götürüldü.