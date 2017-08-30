Adana'da trafikte hareket halindeki üstü açık bir kamyonete yüklenen kargoların üzerine yatan görevli, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Adana'da trafikte hareket halindeki üstü açık bir kamyonete yüklenen kargoların üzerine yatan görevli, şaşkınlık yarattı.

HIZA ALDIRMADI

Kargo kolilerinin üzerinde yatan görevli, kamyonet sürücüsünün yaptığı hıza aldırmadan uyumaya devam etti. Bir süre trafikte ilerleyen kamyonet Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na girip gözden kayboldu.

İşte o an:

Kaynak: haberinburada