

Adana Türkiye'nin güneyinde yer alan Toros Dağları eteklerinde konumlanmış ve gelişmiş illlerinden biridir. Ülkenin nüfus bakımından beşinci büyük ili olarak bilinmektedir. Bununla birlikte ülke sınırları içerisinde geçmiş en derin olan noktalardan biridir.



Bulunduğu coğrafya, farklı etnik kültürlere ev sahipliği yapması, iklimsel özellikleri nedeni iile tarihi ve kültürel bakımdan son derece zengin bir şehirdir. Adana uçak bileti alımınızı hemen sitemiz üzerinden yapabilirsiniz. Adana iklimi tipik Akdeniz ikliminin özelliklerini göstermektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı olarak geçmektedir. Yalnızca bazı Akdeniz iklimi bölgelerine göre olabildiğince kuraktır. Bu durum pamuk ve tütün üretiminde son derece kaliteli mahsullerin elde edilmesini sağlamaktadır. Adana pamuk üretimi konusunda yıllar içerisinde ülke pazarındaki payını kaybetmemiş ve şehrin çeveresinde oluşan sanayi yapılanmaları sayesinde nüfusunu her geçen arttırmayı başarmıştır. Adana ziyaretçielerinin şehri terk etmeden mutlaka yerinde tatması gereken pek çok yöresel lezzeti mevcuttur.



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