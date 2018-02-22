ADANA DERBİSİNDE GOL SON DAKİKADA GELDİ
Spor Toto 1. Ligin 23. haftasının son maçında Adanaspor, Adana Demirspor'u 89. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftası, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Adana derbisinde sahne oldu. Derbide Adanaspor, son dakikada bulduğu golle Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.
Adanaspor'a galibiyeti getiren tek gol, 89. dakikada Roni'den geldi. Derbide zaman zaman tansiyon yükselirken iki takım arasında oynanan son 3 maç, 1-0'lık sonuçla bitmiş oldu.
ADANASPOR PUANINI 33 YAPTI
Son 2 maçtır kazanan Adanaspor, bu galibiyetin ardından puanını 33 yaparak 9. sıraya yükseldi ve play-off ümitlerini sürdürdü. Adana Demirspor ise üst üste 2. yenilgisini aldı ve 24 puan ile 15. sırada kalarak küme düşme korkusunu yakından hissetmeye devam etti.
Kaynak: haberinburada
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