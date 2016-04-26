

Adana Demirspor Aytaç Durak Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Sedat Sözlü ile birlikte resmi sözleşmeyi imzalayan Yılmaz Vural, "Adana Demirspor ile sözleşme yapmak benim için onur verici bir durum. Yönetici, teknik heyet, futbolcularla birlikte büyük Adana Demirspor taraftarının da desteği ile mavi lacivertli takımı hedefine ulaştırmak için mücadele vereceğiz" dedi. Kulüp Başkanı Sedat Sözlü ise şunları söyledi:







"Sezona şampiyonluk parolası ile başlamıştık. Ancak, bir takım şanssızlıklar yaşadık. Şimdi ise devam eden Süper Lig şansımızı teknik heyetimizde yapılan kan değişimi ile sonuçlandırmak istiyoruz. Adana Demirsporumuz'un yeni teknik sorumlusu Sayın Yılmaz Vural, camiamıza hayırlı olsun."