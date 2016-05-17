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ADANA CEYHAN'DA HUSUMETLİ AİLELER ARASI KAVGA! DEMİR AİLESİNİN İKİ BİREYİ ÖLDÜ


ADANA CEYHAN'DA HUSUMETLİ AİLELER ARASI KAVGA! DEMİR AİLESİNİN İKİ BİREYİ ÖLDÜ
Tarih : 17 Mayıs 2016, 09:39
Puan Ver : Adana Ceyhan'da Husumetli Aileler Arası Kavga! Demir Ailesinin İki Bireyi Öldü(9/10)9


Alınan bilgiye göre, Halil Çobanoğlu, Gaziosmanpaşa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde, 01 VB 216 plakalı aracıyla, aralarında daha önce mevsimlik tarım işçisi temini konusunda anlaşmazlık olduğu öne sürülen Mahmut Demir'in (51) 01 VR 608 plakalı aracını durdurdu.



Taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Her iki araçta bulunan Ahmet ve Mehmet Çobanoğlu, Ali Polat, İsmail Demirli ile Fatih, Mehmet ve İsa Demir de kavgaya karıştı.



Kavgada av tüfeğiyle ateş edilen baba Mahmut Demir ile oğulları Fatih Demir, İsa Demir ağır yaralandı, diğer oğlu Mehmet Demir olay yerinde hayatını kaybetti. 112 Sağlık Ekipleri tarafından Ceyhan Devlet Hastanesine ve özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan İsa Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



İki kardeşin cenazesi Ceyhan Devlet Hastanesi morgundan alınarak Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi



Polis, olaydan sonra araçla kaçmaya çalışan Halil, Ahmet ve Mehmet Çobanoğlu ile Ali Polat ve İsmail Demirli'yi Muradiye Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.



Zanlılarla birlikte olayda kullanıldığı öne sürülen av tüfeği de ele geçirildi.








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