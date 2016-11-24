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adana bombacısı vurularak yakalandı

ADANA BOMBACISI VURULARAK YAKALANDI

Adana 'daki bombalı saldırı ile ilgili aranan ve içinde bomba düzeneği bulunan bir araç, sürücüsü vurularak ele geçirildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 24 Kasım 2016, 16:27
Puan Ver : Adana Bombacısı Vurularak Yakalandı(10/10)9


Adana 'daki bombalı saldırı ile ilgili aranan ve içinde bomba düzeneği bulunan bir araç, sürücüsü vurularak ele geçirildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.



Adana'daki patlamadan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Adana Valiliği önünde patlama meydana geldi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Saat 08.05 civarında  otoparkta Valilik makam girişine yakın yerde araç patlatılıyor. Bir kadın  tarafından olayın gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.” dedi.



Adana Valiliği otoparkında bombalı aracın patlatılması sonucu şehit olan 2 kişinin kimliği belirlendi. Yaralı sayısı ise 33'e çıktı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Adana'daki saldırıyla ilgili "2 şehidimiz 33 yaralımız var. Sayın Valimiz dakikalar farkıyla, tam buraya gelmiş programı nedeniyle çıkarken gerçekleşmiş bir olaydan bahsediyoruz. Kimse programlarımızı iptal etmemizi beklemesin. İnadına geliyoruz. İnadına geleceğiz. Millet terörün arkasındakileri biliyor" dedi.



AB Bakanı Ömer Çelik Adana Valiliği'nde yaşanan patlama ile ilgili yaptığı açıklamada "Hedef doğrudan valiydi" dedi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Adana  Bombacısı  Vurularak  Yakalandı    haber

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