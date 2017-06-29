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'adalet yürüyüşü'ne katılan başkan: hazırlıksız olunca...

'ADALET YÜRÜYÜŞÜ'NE KATILAN BAŞKAN: HAZIRLIKSIZ OLUNCA...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne katılan CHP Konak İlçe Başkanı Şakir Başak'ın iki topuğu iltihap topladı

Tarih : 29 Haziran 2017, 12:51
Puan Ver : 'adalet Yürüyüşü'ne Katılan Başkan: Hazırlıksız Olunca...(8/10)5


 CHP'nin "Adalet Yürüyüşü"nde ayakları iltihap toplayan ve Bolu Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde tedavi olan Başak, yürüyüşten dönmeyeceğini belirterek, "Liderimiz 69 yaşında yürüyor, ben 49 yaşımdayım. Ayaklarım iltihaplandı diye vazgeçecek değilim. Günde iki kez pansuman yapıyorum" dedi.



DHA'nın haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Güvenpark'tan başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün 15'inci gününde Düzce'de sürerken yürüyüşü ilk gününden bu yana bırakmayan CHP Konak İlçe Başkanı Şakir Başak'ın iki topuğu iltihaplandı. Bolu Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde tedavi olan Başak, günde iki kez pansuman yaparak yola devam ediyor. Yola hazırlıksız çıktığını söyleyen Başak, rahatsızlığının ardından daha rahat ayakkabılarla yürüdüğünü belirterek, şöyle konuştu:



"HAZIRLIKSIZ OLDUĞUM İÇİN..."



"Genel başkanımız çağrı yapar yapmaz yola çıktım. Hazırlıksız olduğum için ayaklarım önce su ardından iltihap topladı. Hastanede tedavi gördüm, yüksek dozda antibyotik alıyorum. Yürüyüşü bir metre bile bırakmadım. Liderimiz 69 yaşında yürüyor, ben 49 yaşımdayım. Ayaklarım iltihaplandı diye vazgeçecek değilim. Günde iki kez pansuman yapıyorum. Ayağımı kesmeyecekler ya. Bu yaralar beni durdurmaz. Bu yürümeyi bitirmeden İzmir´e dönmem. Konuşarak olmaz bişey yapmak lazım. Sessiz kalamazdım. Çocuklar için bu ülkenin geleceği için yürüyorum."



 



kaynak:habertürk








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