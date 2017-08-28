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ADALET KURULTAYI'NA SERT TEPKİ: ŞEHİTLERİN YANINDA İÇKİ İÇTİLER!


Adalet Kurultayı'na sert tepki: Şehitlerin yanında içki içtiler!
Tarih : 28 Ağustos 2017, 21:50
Puan Ver : Adalet Kurultayı'na Sert Tepki: Şehitlerin Yanında İçki İçtiler!(5/10)1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki 3. yılı tamamlaması nedeniyle NTV, TRT ve diğer kanalların ortak yayınında Oğuz Haksever'in sorularını yanıtlıyor.

CHP'nin Çanakkale'deki Adalet Kurultayı'nda içki içilmesine tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi:

En önemli hayal Malazgirt'teydik bu hafta. Biz ne dedik devamlı 2071 dedik. Şimdi 3 yaşındaki çocuklarımız inşallah 2071'de nereye varacak ona baktığımızda önümüze çıkan şey çok önemli. O zaman onlar yaklaşık 60 yaşına varacak. Ama oraya kadar bu 3 yaşındaki yavrular bu hikayeyi yazacak ve hayata tatbik edecek. Seçilme yaşını 18'e indirdik niye indirdik gencine güvenmeyen geleceği inşa edemez. Seçme hakkı veriyorsun seçilme hakkı vermiyorsun. Zor olan seçmektir. Zor olanı veriyorsun da kolay olanı neden vermiyorsun? 18-25 yaş arası gençler bunlarla iftihar edeceğiz. Bu millet aslında Fatih Sultan Mehmed ile bunun en güzel örneğini vermiş.

Geleceğin Türkiye'sini buna göre hazırlamalıyız. Ben gençliğimize güveniyor inanıyorum. Malazgirt'te o yakıcı güneşin altında 50 bini aşkın genç vardı. O gençler bir aşkla heyecanla geldiler. Onlar bir grup Çanakkale'ye gidenler gibi değildi. Onlar sözde 'Adalet Kurultay'ı derken şehit cenazelerinin olduğu yerde votka mı şarap mı içersiniz derlerken bizim gençliğimiz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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