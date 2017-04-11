ADALET BAKANLIĞI'NDAN MUHSİN YAZICIOĞLU TALEBİ
Adalet Bakanlığı, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasıyla ilgili aralarında eski Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır'ın da bulunduğu 9 kamu çalışanı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair Yargıtay 6. Ceza Dairesince verilen kararın kanun yararına bozulması talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.
Adalet Bakanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından, Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili dönemin Kahramanmaraş Valisi Tanılır, Vali Yardımcısı Servet Güngör, İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün, İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek, İl Sivil Savunma Müdürü Hüsamettin Bulut, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Gürsel Aktepe, Emniyet Genel Müdürlüğü TİB temsilcisi Hüseyin Keskinkılıç, Jandarma Genel Komutanlığı TİB temsilcisi Yaşar Kalkan ile Jandarma Genel Komutanlığı Bilgi Sistemleri Teknisyeni Süleyman Akdoğu hakkında Yargıtay 6. Ceza Dairesince verilen kovuşturmaya yer olmadığına yönelik kararın kanun yararına bozulmasını talep etti.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar