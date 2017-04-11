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ADALET BAKANLIĞI'NDAN MUHSİN YAZICIOĞLU TALEBİ


ADALET BAKANLIĞI'NDAN MUHSİN YAZICIOĞLU TALEBİ
Tarih : 11 Nisan 2017, 09:58
Puan Ver : Adalet Bakanlığı'ndan Muhsin Yazıcıoğlu Talebi(7/10)7


Adalet Bakanlığı, BBP Kurucu Genel  Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasıyla ilgili  aralarında eski Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır'ın da bulunduğu 9 kamu  çalışanı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair Yargıtay 6. Ceza Dairesince  verilen   kararın kanun yararına bozulması talebiyle Yargıtay Cumhuriyet  Başsavcılığına başvurdu.



Adalet Bakanlığı, Yargıtay  Cumhuriyet Başsavcılığından, Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter  kazasıyla ilgili dönemin Kahramanmaraş Valisi Tanılır, Vali Yardımcısı Servet  Güngör, İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün, İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek, İl  Sivil Savunma Müdürü Hüsamettin Bulut, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Şube  Müdürü Gürsel Aktepe, Emniyet Genel Müdürlüğü TİB temsilcisi Hüseyin Keskinkılıç,  Jandarma Genel Komutanlığı TİB temsilcisi Yaşar Kalkan ile Jandarma Genel  Komutanlığı Bilgi Sistemleri Teknisyeni Süleyman Akdoğu hakkında Yargıtay 6. Ceza  Dairesince verilen kovuşturmaya yer olmadığına yönelik kararın kanun yararına  bozulmasını talep etti.



 



kaynak:milliyet






Etiketler: Adalet  Bakanlığı  Ndan  Muhsin  Yazıcıoğlu  Talebi    haber

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