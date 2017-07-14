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ADALET BAKANLIĞI'NDAN "HERO" GENELGESİ: MESAJ İÇERİKLİ GİYSİLER TOPLATILACAK


Adalet Bakanlığı'ndan
Tarih : 14 Temmuz 2017, 17:40
Puan Ver : Adalet Bakanlığı'ndan "Hero" Genelgesi: Mesaj İçerikli Giysiler Toplatılacak(9/10)5

Adalet Bakanlığı darbecilerin "Hero" tişörtü giyerek mahkemeye gelmelerinin ardından genelge yayınladı. Genelgeye göre davaları etkileyecek, mesaj içerikli giysiler toplatılacak.

MESAJ İÇERİKLİ GİYSİLER TOPLATILACAK

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım'ın imzasıyla tüm Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıkları'na gönderilen genelgede şu bilgiler yer aldı:

"Ceza infaz kurumlarında bulunan terör ve örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklulara, Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik'in "Giyim eşyaları " başlıklı 7'inci maddesi uyarınca verilen tişört veya gömlek gibi giyim eşyalarının üzerinde yabancı dilde (herkesçe bilinen ürün markaları hariç olmak üzere) yazı bulunan ya da fotoğraf baskılı giyim eşyaları ile Türkçe yazı bulunan giyim eşyalarının da terörü övücü, kamuoyunu rencide ve tahrik edici, suçu teşvik edici, davaları etkilemeye yönelik, müstehcen içerik içeren ve anlam olarak sakıncalı olduğu değerlendirilen giyim eşyalarının derhal toplatılması ve bundan sonra da verilmemesi, yakınları tarafından getirilen veya kargo yoluyla gönderilen bu nitelikteki eşyaların kurumlara alınmaması ile adli suçlardan hükümlü ve tutukların giydikleri kıyafetlere de bu çerçevede dikkat edilmesi, hükümlü ve tutukluların konu ile ilgili olarak bilgilendirilmesi..."

HASTANE VE DURUŞMA SEVKLERİNDE DE UYGULANACAK

Genelgede ayrıca, hastane ve duruşma sevkleri gibi bilhassa kurum dışına çıkışlarda bu konulara titizlikle riayet edilmesi, gerekli özen ve hassasiyetin gösterilmesi, keyfiyetin mülhakat Cumhuriyet Savcılarına ve ceza infaz kurumlarına önemle tebliği ile jandarmanın konu ile ilgili bilgilendirilmesi konusuna da vurgu yapıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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