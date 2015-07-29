O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ADALET BAKANLIĞI'NDAN ADLİYELERE TERÖR UYARISI


ADALET BAKANLIĞI'NDAN ADLİYELERE TERÖR UYARISI
Tarih : 29 Temmuz 2015, 09:36
Puan Ver : Adalet Bakanlığı'ndan Adliyelere Terör Uyarısı(7/10)6


Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nden Türkiye'deki tüm adliyelere gönderilen yazı Başsavcılıklar aracılığı ile adliyelerdeki tüm hakim, savcı ve personele gönderildi.



Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Hakim Fahrettin Karabıyık imzalısyla bugün adliyelere gönderilen yazıda "Bölücü terör örgütünün, özel kuvvet mensupları ile öz savunma eğitimi alan şehir yapılanmaları tarafından, -sözde- misilleme adı altında Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizde görev yapan üst düzey askeri görevliler olmak üzere ülke genelinde üst düzey emniyet mensuplarına, mülki ve adli erkana (Hakim ve Cumhuriyet Savcısı) yönelik silahlı/bombalı eylemler gerçekleştirebileceği istihbari bilgisi alınmıştır.



Bu kapsamda; son günlerde artan terör olayları da dikkate alınarak, ilgili güvenlik birimleriyle irtibat halinde olunarak gerekli güvenlik tedbirlerinin aldırılması ve gereken hassasiyetin gösterilmesi, keyfiyetin merkezdeki Cumhuriyet savcıları ile mülhakat Cumhuriyet başsavcılıklarına ve bilgileri bakımından mahkemelere de duyurulmasını rica ederim" denildi.








Etiketler: Adalet  Bakanlığı  Ndan  Adliyelere  Terör  Uyarısı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER