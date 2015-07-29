

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nden Türkiye'deki tüm adliyelere gönderilen yazı Başsavcılıklar aracılığı ile adliyelerdeki tüm hakim, savcı ve personele gönderildi.







Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Hakim Fahrettin Karabıyık imzalısyla bugün adliyelere gönderilen yazıda "Bölücü terör örgütünün, özel kuvvet mensupları ile öz savunma eğitimi alan şehir yapılanmaları tarafından, -sözde- misilleme adı altında Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizde görev yapan üst düzey askeri görevliler olmak üzere ülke genelinde üst düzey emniyet mensuplarına, mülki ve adli erkana (Hakim ve Cumhuriyet Savcısı) yönelik silahlı/bombalı eylemler gerçekleştirebileceği istihbari bilgisi alınmıştır.







Bu kapsamda; son günlerde artan terör olayları da dikkate alınarak, ilgili güvenlik birimleriyle irtibat halinde olunarak gerekli güvenlik tedbirlerinin aldırılması ve gereken hassasiyetin gösterilmesi, keyfiyetin merkezdeki Cumhuriyet savcıları ile mülhakat Cumhuriyet başsavcılıklarına ve bilgileri bakımından mahkemelere de duyurulmasını rica ederim" denildi.