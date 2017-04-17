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ADALET BAKANLIĞI UYUM YASALARI İÇİN HAREKETE GEÇTİ


ADALET BAKANLIĞI UYUM YASALARI İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Tarih : 17 Nisan 2017, 13:54
Puan Ver : Adalet Bakanlığı Uyum Yasaları İçin Harekete Geçti(8/10)8


Referandum sonrası uyum yasaları için Adalet Bakanlığı'nda çalışmalar başladı. Halk oylamasında Cumhurbaşkanlığı  hükümet sistemini ön gören Anayasa değişikliğinin kabul edilmesinin ardından  anayasanın değişen maddelerine uyumlu olarak kanunlarda düzenlemelere gidilecek. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü, öncelikle  Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu başta olmak üzere 7 kanunda yer alan 144 maddede  değişiklik yapılması gerektiğini tespit etti.



Öncelikli olarak değişiklik yapılması gereken kanunlar arasında  Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu, Seçimlerin Temel  Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Siyasi Partiler Kanunu, Hakimler ve  Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu ve Askeri Ceza Kanunu  yer alıyor.



PARTİSİ'NDEN İLİŞİĞİ KESİLİR HÜKMÜ ÇIKARILACAK



 Anayasa değişikliğine uyum sağlanması için Cumhurbaşkanlığı Seçimi  Kanunu'nda 7 madde, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda 9 madde, Seçimlerin Temel  Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu'nda 10 madde, Siyasi Partiler  Kanunu'nda 11 madde, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nda 30 madde,  Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu'nda 27 madde ve Askeri Ceza Kanunu'nda ise 50 maddede  değişiklik yapılması zorunluluğu bulunuyor.  Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiğinin  kesileceğine ilişkin düzenlemeye uyum için Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nun 4.  maddesinin son fıkrasında bulunan "Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile  ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer." hükmünün  kanundan çıkartılması gerekiyor.  Adalet Bakanlığında, Anayasa değişikliğinin halk oylamasıyla kabul  edilmesinin ardından diğer kanunlarda yapılacak değişikliklere ilişkin çalışmalar  ise sürüyor.



 



kaynak:milliyet








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