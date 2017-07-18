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“ADALET BAKANLIĞI TEK TİP KIYAFETLE İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATTI“


“Adalet Bakanlığı tek tip kıyafetle ilgili çalışma başlattı“
Tarih : 18 Temmuz 2017, 19:50
Puan Ver : “Adalet Bakanlığı Tek Tip Kıyafetle İlgili Çalışma Başlattı“(5/10)1

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı, MYK sonrası AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklamalarda bulundu. Ünal bir soru üzerine tek tip kıyafetle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:



"FETÖ'CÜLERİN MORALLERİNİ YÜKSEK TUTMAK İÇİN YAPTIĞI BİR EYLEMDİ"



FETÖ sanıklarının daha doğrusu bu mesiyanik kültün, çünkü sürekli simge, semboller üzerinden bu mesiyanik kültün, biliyorsunuz Pensilvanya'da bir küçük kasabada yaşayan meczubun bir seccade ve arkasından ekran üzerinden verdiği mesajlar vardı. Sürekli mesajlarla kendi müntesiplerini morallerini yüksek tutmak ve onların itirafçı olmalarının önüne geçmek için yaptıkları bir eylemdi.



KAMUOYUNDAN GELEN TALEPLER ÜZERİNE BAKANLIK ÇALIŞMA BAŞLATTI



Bu konuda kamuoyunu huzursuz eden, Cumhurbaşkanına suikast düzenlemiş, TBMM'yi bombalamış, o gece helikopterle halka ateş açmış kişilerin gülümseyerek duruşma salonuna gelmiş olması maşeri vicdanı rahatsız ediyor. Kamuoyundan gelen talepler üzerinde hem Cumhurbaşkanımızın ifadeleri oldu hem de Adalet Bakanlığımız çalışma başlattı. Çalışma bitince ilgili birimlerle paylaşacaktır.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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