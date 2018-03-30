ADALET BAKANLIĞI TAKİPTE! TOSUN'UN İADESİ BEKLENİYOR
Adalet Bakanı Addülhamit Gül, Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın iadesiyle ilgili olarak, "Kırmızı bülten çıkınca başka bir ülkede de olsa iadesini bekliyoruz" dedi.
Adalet Bakanı Addülhamit Gül, Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın iadesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Çalışmaların devam ettiğini söyleyen Gül, " Başsavcılık makamı titiz bir çalışma yürütüyor" dedi. Gül, "Yargı makamlarımız, bakanlıklarımız süreci takip ediyor. Kırmızı bülten çıkınca başka bir ülke de olsa iadesini bekliyoruz. Benzeri hadiseler için her türlü takip yapılıyor" diye konuştu.
KİŞİSEL BİLGİLERİN GÜVENLİĞİ
Kişisel bilgilerin güvenliği konusunda soruyu yanıtlayan Bakan Gül, "Suç tipleri, uygulamalar, teknoloji sürekli gelişiyor. Dünyada bir siber güvenlik krizi var. Kişilerin kişisel verilerini tehdit altına alan bir konu. Bu sorunlarla başa çıkmakta zorlanıyorlar. Mahremiyetin sağlanması ve güvenliği ile ilgili kanun düzenlemesi yapıldı, kurul oluşturuldu. Cep telefonunda rehberlerle ilgil BTK'nın müracaatı ile hakimlik karar verdi, uygulamalara erişim durduruldu. Türkiye mevzuatını sürekli güncelliyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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