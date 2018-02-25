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ADALET BAKANLIĞI, SALİH MÜSLİM'İN İADESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI


Adalet Bakanlığı, Salih Müslim'in iadesi için çalışma başlattı
Tarih : 25 Şubat 2018, 16:50
Puan Ver : Adalet Bakanlığı, Salih Müslim'in İadesi İçin Çalışma Başlattı(8/10)4

Adalet Bakanlığınca, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün Çekya'dan iadesine ilişkin çalışma başlatıldığı bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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