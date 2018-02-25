ADALET BAKANLIĞI, SALİH MÜSLİM'İN İADESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI
Adalet Bakanlığınca, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün Çekya'dan iadesine ilişkin çalışma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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