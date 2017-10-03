ADALET BAKANLIĞI, BİN 500 HAKİM VE SAVCI ALACAK!
Adalet Bakanlığı, 2017 dönemi için Bakanlık tarafından yapılacak yazılı sınav ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara bin 500 adli yargı hakim ve savcı adayı alınacağını açıkladı.
Adalet Bakanlığı bin 500 hakim ve savcı alacak.
ALIMLAR YAZILI SINAV VE MÜLAKATLA YAPILACAK
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2017 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından yapılacak yazılı sınav ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara bin 500 adli yargı hakim ve savcı adayı alınacağı belirtildi.
SINAV 24 ARALIK'TA ANKARA'DA
Açıklamada, yazılı sınavın ÖSYM tarafından 24 Aralık 2017 Pazar günü Ankara'da yapılacağı bildirildi.
Sınavın cevaplama süresinin 130 dakika olduğu ifade edilerek, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemlerinin tamamlanacağı uyarısında bulunuldu.
Kaynak: haberinburada
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