ADALET BAKANLIĞI "15 TEMMUZ" BİLANÇOSUNU AÇIKLADI: 50 BİN 510 TUTUKLU VAR
Adalet Bakanlığı, "15 Temmuz" bilançosunu açıkladı: 169 bin 13 kişiye işlem yapıldı, 50 bin 510 tutuklu var.
Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz bilançosunu açıkladı. Darbe soruşturmalarında 169 bin 13 kişi hakkında işlem yapıldı, 50 bin 510 tutuklama kararı verildi. Tutuklananlar arasında 169 general, 24 vali bulunuyor. 152'si asker 8 bin 87 kişi aranıyor.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: haberinburada
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