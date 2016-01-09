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ADALET BAKANI'NDAN ÇOK SERT SÖZLER: ALÇAKLAR


ADALET BAKANI'NDAN ÇOK SERT SÖZLER: ALÇAKLAR
Tarih : 09 Ocak 2016, 14:10
Puan Ver : Adalet Bakanı'ndan Çok Sert Sözler: Alçaklar(8/10)10


Bozdağ, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Paralel Devlet Yapılanması ve destekçileri ile beraber dinden, dindarlardan rahatsız  "zavallıların", şimdi de Diyanet İşleri Başkanlığına "itibar suikastı"  yaptıklarını ifade etti.



Diyanet İşleri Başkanlığının, İslam'ın doğru öğretilmesi, öğrenilmesi,  doğru anlatılması, anlaşılması ve doğru yaşanmasının sigortalarından olduğunu  vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

 

"İslam'ın doğru öğretilmesi, öğrenilmesi, doğru anlatılması,  anlaşılması ve doğru yaşanmasından rahatsız olanlar, daima Diyanete karşı  olmuştur. İslam'dan, Müslüman'dan rahatsızlar ile kafasına göre din arayışında  olanlar, bundan sonra da Diyanetten rahatsız olmaya devam edecektir. Diyanet,  İslam'ın, Müslüman'ın, huzurumuzun, birliğimizin, kardeşliğimizin ve  maneviyatımızın hizmetindedir, hizmetinde olmaya da devam edecektir. Diyaneti  itibarsızlaştırmak isteyen alçaklar, amaçlarına ulaşamayacaklardır ama kirli  niyetlerinin pisliğinde debelenebilirler."



 








Etiketler: Adalet  Bakanı  Ndan  Çok  Sert  Sözler  Alçaklar    haber

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