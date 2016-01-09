ADALET BAKANI'NDAN ÇOK SERT SÖZLER: ALÇAKLAR
Bozdağ, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Paralel Devlet Yapılanması ve destekçileri ile beraber dinden, dindarlardan rahatsız "zavallıların", şimdi de Diyanet İşleri Başkanlığına "itibar suikastı" yaptıklarını ifade etti.
Diyanet İşleri Başkanlığının, İslam'ın doğru öğretilmesi, öğrenilmesi, doğru anlatılması, anlaşılması ve doğru yaşanmasının sigortalarından olduğunu vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:
"İslam'ın doğru öğretilmesi, öğrenilmesi, doğru anlatılması, anlaşılması ve doğru yaşanmasından rahatsız olanlar, daima Diyanete karşı olmuştur. İslam'dan, Müslüman'dan rahatsızlar ile kafasına göre din arayışında olanlar, bundan sonra da Diyanetten rahatsız olmaya devam edecektir. Diyanet, İslam'ın, Müslüman'ın, huzurumuzun, birliğimizin, kardeşliğimizin ve maneviyatımızın hizmetindedir, hizmetinde olmaya da devam edecektir. Diyaneti itibarsızlaştırmak isteyen alçaklar, amaçlarına ulaşamayacaklardır ama kirli niyetlerinin pisliğinde debelenebilirler."
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