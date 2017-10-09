ADALET BAKANI GÜL, ABD ANKARA BÜYÜKELÇİSİ'NİN GÖRÜŞME TALEBİNİ KABUL ETMEDİ
ABD ile yaşanan vize krizinin ardından, ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşmek istedi. Bakan Gül, Bass'ın bu isteğini geri çevirdi.
GÖRÜŞME TALEBİNİ KABUL ETMEDİ
ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimde yeni bir gelişme yaşandı. Karşılıklı vize kararlarından sonra ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüşmek istedi. Bakan Gül, görüşme talebini kabul etmedi.
ABD BÜYÜKELÇİLİK MÜSTEŞARI, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Philip Kosnett'in Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve bu ülkenin Türkiye'deki vize işlemlerini askıya alması kararından dönülmesi yönündeki beklenti iletilmişti.
VİZE İŞLEMLERİ ASKIYA ALINMIŞTI
ABD'nin Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklaması üzerine, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de "ABD'deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır" açıklamasını yapmıştı.
Kaynak: haberinburada
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