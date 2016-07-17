Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada "Şu anda temizlik devam ediyor. 6 bin civarında gözaltı var. 6 bini de geçecektir. Bunlarla ilgili adli süreç devam edecektir." dedi.



ADALET BAKANI: 6 BİN CİVARINDA GÖZALTI VAR



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada "Şu anda temizlik devam ediyor. 6 bin civarında gözaltı var. 6 bini de geçecektir. Bunlarla ilgili adli süreç devam edecektir." dedi.







DAKİKA DAKİKA OPERASYON



13:34 - Hatay'da 10 asker, 3 polis ile 18 hakim ve savcı gözaltına alındı.



13:27 - Darbe girişimi soruşturmasında adliyeye sevk edilen, Atatürk Havalimanı'nda görevli 1 başkomiser, 1 komiser ve 1 sözleşmeli pilot serbest savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



13:26 - Kayseri'de haklarında gözaltı kararı bulunan 34 hakim ve savcıdan 14'ü gözaltına alındı.



13:25 - Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün, darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde sorgulanmasına devam edildiği bildirildi.



13:20 - Denizli'de 10 hakim ve savcı gözaltına alındı. Kamuoyunda "kozmik oda" olarak bilinen Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığındaki aramaya katılan hakimlerden Dündar Örsdemir'in de aralarında olduğu 12 hakim ve savcı aranıyor



13:15 - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde darbe girişimiyle ilgili 25 asker gözaltına alındı.



13:09 - İzmir'de gözaltına alınan 5 cumhuriyet savcısı ile "Askeri Casusluk Davası"na bakan dönemin özel yetkili 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Atilla Rahman'ın da aralarında bulunduğu 15 hakim, adliyeye sevk edildi.



13:08 - Elazığ'da darbe girişimine yönelik operasyonda yakalanan 2 komiser tutuklandı.



13:07 - Malatya'da darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında, 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık, gözaltına alındı.



13:04 - Çankırı Garnizon Komutanı İstihbarat Kurmay Albay Yusuf Bayazıt, darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Eskişehir'de gözaltına alındı.



13:03 - Burdur'da, darbe girişimine ilişkin haklarında gözaltı kararı bulunan 8 hakim ve savcıdan 7'si yakalandı.



13:03 - Bursa'da yürütülen soruşturma kapsamında 20 hakim ve savcı gözaltına alındı.



13:01 - Kırklareli'nde gözaltına alınan 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'ın da aralarında bulunduğu 6 askeri personel adliyeye sevk edildi.



13:01 - Sakarya'da, darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında 15 hakim ve savcı gözaltına alındı.



12:52 - Darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bartın Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Mehmet Erdemir ile eşi Deniz Binbaşı Nazlı Erdemir adliyeye sevk edildi.



12:45 - Adana'da adliyeye sevk edilen ve aralarında 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın da bulunduğu 11'i asker 1'i polis 12 kişi tutuklandı.



12:44 - İstanbul'da darbe girişimine destek verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Atatürk Havalimanı'nda görevli başkomiser, komiser ve yardımcı pilot adliyeye sevk edildi.



12:41 - Ağrı'da darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 23 hakim ve savcı gözaltına alındı.



12:40 - Samsun'da 12 hakim ile 11 savcı gözaltına alındı.



12:33 - Afyonkarahisar'da, darbe girişimine ilişkin 13 hakim ve savcı gözaltına alındı.



12:30 - Yozgat'ta gözaltı kararı bulunan 15 hakim ve savcıdan 8'i gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 7 hakim ve savcının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



12:30 - Siirt'te haklarında gözaltı kararı bulunan 13 hakim ve savcıdan 10'u gözaltına alındı.



12:21 - Konya'da darbe girişimiyle ilgili sürdürülen operasyonda, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürü ile 2 rütbeli polis gözaltına alındı



12:15 - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe teşebbüsüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Anadolu Adalet Sarayı'nda görevli 110 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı verildi.



Hakim ve savcılara ait tespit edilen 58 adreste Cumhuriyet savcıları nezaretinde arama yapılıyor.



Adreslerinde bulunan şüphelilere gözaltı işleminin yapılacağı, adreslerinde olmayanların da çilingir yardımıyla evlerine girildiği belirtildi.



12:09 - İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütüne mensup olduğu belirtilen 37 hakim ve cumhuriyet savcısı hakkında gözaltı kararı alındı.



Savcılığın talebi üzerine Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu hakim ve savcıların yurt dışına çıkışlarına yasak koyarak, ikametlerinde arama yapılmasına karar verdi.



12:07 - Siirt'te yakalanan İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin tutuklandı.



12:02 - Konya'da darbe girişimine ilişkin haklarında gözaltı kararı bulunan 44 hakim ve savcıdan 19'u yakalandı.



11:59 - Kars'ta darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 hakim ve 5 savcı gözaltına alındı.



Operasyonların sürdürüldüğü ve 1 adli yargı mensubunun arandığı öğrenildi.



11:58 - Uşak'ta, aralarında "Balyoz davası"na bakan eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Diken'in de bulunduğu 6 hakim ile 5 cumhuriyet savcısı gözaltına alındı.



11:58 - Batman'daki operasyonda gözaltına alınan Beşiri İlçe Emniyet Amiri İdris Çağatay Yıldırım tutuklandı.



11:52 - Amasya'da darbe girişimiyle ilgili Amasya'da 4 hakim ve savcı gözaltına alındı.



11:46 - Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yılmaz tutuklandı.



11:45 - Rize'de hakkında yakalama kararı çıkarılan 3 hakim ve 1 savcı gözaltına alındı.



11:22 - Kayseri'de, darbe girişimi kapsamında gözaltına alınan Jandarma Kurmay Albay Emre Fırat, tutuklandı.



11:01 - Bolu'da, 12 hakim ve savcı gözaltına alındı. İl genelinde 5 savcı ve 7 hakim operasyonla gözaltına alınırken, 5 hakim ve savcı aranıyor.



11:01 - İstanbul'da gözaltına alınan yaklaşık 1300 kişinin işlemleri devam ediyor. Gözaltına alınan yaklaşık 1300 zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan ve Gayrettepe yerleşkeleri ile bazı ilçe emniyet müdürlüklerinde tutuluyor.



11:00 - Ordu'da darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 15 hakim ve savcıdan 7'si gözaltına alındı.



10:57 - Darbe girişimine ilişkin yurt genelinde düzenlenen operasyonlarda 426 hakim ve savcı gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tüm Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı göndererek, "aynı örgüte üye oldukları değerlendirilen" idari ve adli yargıda görev yapan 2 bin 745 hakim ve savcının gözaltına alınması ve haklarında soruşturma yürütülmesini istedi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü yapılanmasına mensup olduğu belirtilen 132 hakim ve cumhuriyet savcısı hakkında gözaltı kararı verildi,



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Bakırköy Adalet Sarayı ve Küçükçekmece Adliyesinde görevli 140 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı verildi.