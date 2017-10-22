Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu

Adalet Bakanı Duyurdu: Başbakan, Gülen'in İadesi İçin ABD'ye Gidebilir

ADALET BAKANI DUYURDU: BAŞBAKAN, GÜLEN'İN İADESİ İÇİN ABD'YE GİDEBİLİR

FETÖ elebaşı Gülen'in iadesiyle ilgili konuşan Adalet Bakanı Gül, "İadeyi engelleyecek bir belge, prosedür, eksiklik kalmadı. Başbakan Yıldırım, ABD'ye gidebilir." dedi.

Tarih : 22 Ekim 2017, 13:20
Puan Ver : Adalet Bakanı Duyurdu: Başbakan, Gülen'in İadesi İçin Abd'ye Gidebilir(7/10)3

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ liderinin iadesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, "İadeyi engelleyecek bir belge, prosedür, eksiklik kalmamıştır. Her iki taraf için de şekli anlamda iade için her türlü koşullar tamamlanmıştır. Bundan sonra artık iade bekliyoruz. Başbakan ABD'yi ziyaret edebilir." diye konuştu.

METİN TOPUZ'UN TELEFONUNUN İSTENMESİ

Adalet Bakanı Gül, "(Tutuklu İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Topuz'un telefonunun ABD tarafından istenmesi) Öyle bir yazı geldi. Bu yazıyı da soruşturmayı yapan savcılık makamına gönderdik. Onların vereceği bir karardır. Şunu söylüyor, 'Telefon her ne kadar şahsın olsa da bizim işler için kullanıyor.' O zaman 'Her ne kadar Türk vatandaşıysa da bizim işler için kullanılıyor onu da verin' gibi bir noktaya, telefondan başlayıp adama kadar gidecek bir şey olacak. Böyle bir telefon dokunulmazlığını da yeni görmüş oldum." dedi.

FETÖ TUTUKLUSUNA ÖDÜL VERİLMESİ

(FETÖ tutuklusu eski YARSAV Başkanı Arslan'a, Vaclav Havel ödül verilmesi) Genel olarak söylüyorum, bazıları Türkiye'de kendi taşeron örgütlerine yaptıramadığı şeyleri, vekalet savaşını asalete çevirme anlamında Türkiye'ye yönelik düşmanlığını ya da tehdidini sürdürmek istiyor. Dolayısıyla bunlar ödül verdikleri kişiyle ilgili bunun bir örgütün elemanı olduğunu bilmeyecek durumda değiller. Nitekim o kişi, ödül almadan birkaç gün önce ödül grubuna teşekkür yazıyor, ödül alacağını da biliyor.

ÖKSÜZ, ALMANYA'DA İDDİASI

Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu iddiasıyla ilgili olarak Gül, "Birkaç gün önce bir evinin olduğu yönünde bir haber çıktı. Bir ev resmi konularak 'Burada yaşıyor' şeklinde haber çıkınca arkadaşlarımız üzerinde çalışmaya başladı. Bununla ilgili somut bir talebimiz olacak" dedi.

Tek tip kıyafet için Bakan Gül, kanun çıkarmanın gerekli olduğunu vurguladı.

ABD İLE VİZE KRİZİ

ABD ile vize krizi konusunda Gül, "İkinci toplantının yeri için henüz karar verilmedi. Komite kurulması için prensipte anlaşıldı" diye konuştu. Bakan Gül, ABD'ye verilebilecek bilgilerin görüşme sürecinde verildiğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Adalet  Bakanı  Duyurdu  Başbakan  Gülen  İn  İadesi  İçin  Abd  Ye  Gidebilir  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER