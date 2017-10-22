ADALET BAKANI DUYURDU: BAŞBAKAN, GÜLEN'İN İADESİ İÇİN ABD'YE GİDEBİLİR
FETÖ elebaşı Gülen'in iadesiyle ilgili konuşan Adalet Bakanı Gül, "İadeyi engelleyecek bir belge, prosedür, eksiklik kalmadı. Başbakan Yıldırım, ABD'ye gidebilir." dedi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ liderinin iadesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, "İadeyi engelleyecek bir belge, prosedür, eksiklik kalmamıştır. Her iki taraf için de şekli anlamda iade için her türlü koşullar tamamlanmıştır. Bundan sonra artık iade bekliyoruz. Başbakan ABD'yi ziyaret edebilir." diye konuştu.
METİN TOPUZ'UN TELEFONUNUN İSTENMESİ
Adalet Bakanı Gül, "(Tutuklu İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Topuz'un telefonunun ABD tarafından istenmesi) Öyle bir yazı geldi. Bu yazıyı da soruşturmayı yapan savcılık makamına gönderdik. Onların vereceği bir karardır. Şunu söylüyor, 'Telefon her ne kadar şahsın olsa da bizim işler için kullanıyor.' O zaman 'Her ne kadar Türk vatandaşıysa da bizim işler için kullanılıyor onu da verin' gibi bir noktaya, telefondan başlayıp adama kadar gidecek bir şey olacak. Böyle bir telefon dokunulmazlığını da yeni görmüş oldum." dedi.
FETÖ TUTUKLUSUNA ÖDÜL VERİLMESİ
(FETÖ tutuklusu eski YARSAV Başkanı Arslan'a, Vaclav Havel ödül verilmesi) Genel olarak söylüyorum, bazıları Türkiye'de kendi taşeron örgütlerine yaptıramadığı şeyleri, vekalet savaşını asalete çevirme anlamında Türkiye'ye yönelik düşmanlığını ya da tehdidini sürdürmek istiyor. Dolayısıyla bunlar ödül verdikleri kişiyle ilgili bunun bir örgütün elemanı olduğunu bilmeyecek durumda değiller. Nitekim o kişi, ödül almadan birkaç gün önce ödül grubuna teşekkür yazıyor, ödül alacağını da biliyor.
ÖKSÜZ, ALMANYA'DA İDDİASI
Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu iddiasıyla ilgili olarak Gül, "Birkaç gün önce bir evinin olduğu yönünde bir haber çıktı. Bir ev resmi konularak 'Burada yaşıyor' şeklinde haber çıkınca arkadaşlarımız üzerinde çalışmaya başladı. Bununla ilgili somut bir talebimiz olacak" dedi.
Tek tip kıyafet için Bakan Gül, kanun çıkarmanın gerekli olduğunu vurguladı.
ABD İLE VİZE KRİZİ
ABD ile vize krizi konusunda Gül, "İkinci toplantının yeri için henüz karar verilmedi. Komite kurulması için prensipte anlaşıldı" diye konuştu. Bakan Gül, ABD'ye verilebilecek bilgilerin görüşme sürecinde verildiğini söyledi.
Kaynak: haberinburada
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