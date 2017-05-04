Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

adalet bakanı bozdağ'dan kılıçdaroğlu'na 'ysk' tepkisi

ADALET BAKANI BOZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 'YSK' TEPKİSİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "YSK başkan ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'hem suçlu hem de güçlü' tanımına uymaktadır." ifadesini kullandı

Tarih : 04 Mayıs 2017, 13:35
Puan Ver : Adalet Bakanı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'ysk' Tepkisi(6/10)8


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu ( YSK) ile ilgili sözlerini eleştirdi.



Kılıçdaroğlu'nun YSK başkan ve üyeleri hakkındaki haksız ve saygısız sözlerinin açık iftira, hakaret, suç ve gayri ahlaki olduğunu belirten Bozdağ, "YSK başkan ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'hem suçlu hem de güçlü' tanımına uymaktadır. YSK başkan ve üyeleri, anayasaya ve hukuka bağlı, saygın, iyi yetişmiş, alanında deneyimli, görevlerini bağımsız ve tarafsız yapan kişilerdir." değerlendirmesinde bulundu.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Adalet  Bakanı  Bozdağ  Dan  Kılıçdaroğlu  Na    Ysk    Tepkisi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER