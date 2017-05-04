ADALET BAKANI BOZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 'YSK' TEPKİSİ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "YSK başkan ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'hem suçlu hem de güçlü' tanımına uymaktadır." ifadesini kullandı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu ( YSK) ile ilgili sözlerini eleştirdi.
Kılıçdaroğlu'nun YSK başkan ve üyeleri hakkındaki haksız ve saygısız sözlerinin açık iftira, hakaret, suç ve gayri ahlaki olduğunu belirten Bozdağ, "YSK başkan ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'hem suçlu hem de güçlü' tanımına uymaktadır. YSK başkan ve üyeleri, anayasaya ve hukuka bağlı, saygın, iyi yetişmiş, alanında deneyimli, görevlerini bağımsız ve tarafsız yapan kişilerdir." değerlendirmesinde bulundu.
kaynak:habertürk
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