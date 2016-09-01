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adalet bakanı bozdağ'dan kabine revizyonuna yorum

ADALET BAKANI BOZDAĞ'DAN KABİNE REVİZYONUNA YORUM

Kabinede yapılan değişikliklere hükümet kanadından ilk yorum Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi

Tarih : 01 Eylül 2016, 09:18
Puan Ver : Adalet Bakanı Bozdağ'dan Kabine Revizyonuna Yorum(7/10)8


Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ, Efkan Ala'nın İçişleri Bakanlığı görevini bırakması ve yerine Süleyman Soylu'nun getirilmesi konusunda açıklamalarda bulundu.



Bozdağ, "Her üç isim için de hayırlı olsun. Bunlar taktir görevleridir" ifadelerini kullandı.



 








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