

Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ, Efkan Ala'nın İçişleri Bakanlığı görevini bırakması ve yerine Süleyman Soylu'nun getirilmesi konusunda açıklamalarda bulundu.







Bozdağ, "Her üç isim için de hayırlı olsun. Bunlar taktir görevleridir" ifadelerini kullandı.







