ADALET BAKANI BOZDAĞ'DAN KABİNE REVİZYONUNA YORUM
Kabinede yapılan değişikliklere hükümet kanadından ilk yorum Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi
Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ, Efkan Ala'nın İçişleri Bakanlığı görevini bırakması ve yerine Süleyman Soylu'nun getirilmesi konusunda açıklamalarda bulundu.
Bozdağ, "Her üç isim için de hayırlı olsun. Bunlar taktir görevleridir" ifadelerini kullandı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar