ADALET BAKANI AÇIKLADI: YIL SONUNA KADAR 950 HAKİM VE SAVCI ALINACAK
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "950 yeni hakim ve savcı almak üzere 24 Aralık 2017 tarihinde sınav yapılacaktır.
Adalet Bakanlığı, yıl sonuna kadar 950 hakim ve savcı alımı yapmak için düğmeye bastı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal paylaşım sitesi Twıtter'dan yaptığı açıklamada, "950 yeni hakim ve savcı almak üzere 24 Aralık 2017 tarihinde sınav yapılacaktır. Hukukçu genç arkadaşlarımıza sevgilerimle duyuruyorum" dedi.
BAKANLIK SİTESİNDEN DUYURDU
Adalet Bakanlığı da, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ayrıntılara yer verdi:
Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat sonuçlarına göre 9-5 dereceli kadrolara;
950 adlî yargı hâkim ve savcı adayı, alınacak olup, yazılı yarışma sınavının, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Aralık 2017 tarihinde yapılması planlanmaktadır.
Sınava başvuru süresi ve başvuru koşulları ayrıca ilan edilecektir.
Kaynak: haberinburada
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