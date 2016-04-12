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adalar satıldı! mısır karıştı

ADALAR SATILDI! MISIR KARIŞTI

Suudi Arabistan ile Mısır'ı Kızıldeniz üzerinden bağlaması planlanan 15 kilometrelik köprü projesi kriz yarattı.

Tarih : 12 Nisan 2016, 14:56
Puan Ver : Adalar Satıldı! Mısır Karıştı(10/10)9


Suudi arabistan Kral Selman'ın dün tamamlanan beş günlük Mısır gezisi iki ülke arasında önemli bir yakınlaşmaya sahne oldu.



Kral Selman'ın geçtiğimiz cuma Kızıldenizüzerinden iki ülkeyi birbirine bağlayacak köprü projesini duyurmasını, Mısır'ın Kızıldeniz'de Akabe Körfezi'nin ağzındaki Sanafir ve Tiran adalarını Suudi Arabistan'a teslim edeceğini açıklaması izledi.



Haber 7'ye göre Tiran Adası, Akabe Körfezi'ni Kızıldeniz'den ayıran Tiran Boğazı'nın girişinde yer alıyor. Sina Yarımadası'nın 6 kilometre doğusunda yer alan adanın yüz ölçümü 80 kilometrekare. Bu adanın hemen doğusunda yer alan Sanafir Adası ise 33 kilometrekare büyüklüğünde.



Mısır parlamentosunda Adaların tesliminin onaylanması gerekiyor. Ancak pek çok Mısırlı özellikle sosyal medya üzerinden Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a teslim planına tepki gösterdi.








Etiketler: Adalar  Satıldı  Mısır  Karıştı    haber

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