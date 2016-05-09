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ada galaxy note 6 lite'nin özellikleri belli oldu

ADA GALAXY NOTE 6 LİTE'NİN ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Galaxy Note 6'nın daha düşük maliyetli versiyonu olan Galaxy Note 6 Lite ortaya çıktı. Telefonun teknik özellikleri hakkında ilk detaylar internete sızdırıldı.

Tarih : 09 Mayıs 2016, 10:28
Puan Ver : Ada Galaxy Note 6 Lite'nin Özellikleri Belli Oldu(9/10)11


Galaxy Note 6'nın daha düşük maliyetli versiyonu olan Galaxy Note 6 Lite ortaya çıktı. Telefonun teknik özellikleri hakkında ilk detaylar internete sızdırıldı.



Bildiğiniz gibi Samsung yeni amiral gemisi Galaxy Note 6'yı çok yakında tanıtmaya hazırlanıyor. Phablet kategorisini domine etmesi beklenen telefonun çıkışı yaklaştıkça telefon hakkında daha fazla detay ortaya çıkmaya başlıyor. Bu kez de Galaxy Note 6'nın yanında çıkacak daha düşük özellikli versiyon hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı. Galaxy Note 6 Lite adını taşıyan bu telefonun teknik özellikleri hakkında ilk detaylar internete sızdırıldı.



Sızdırılan bilgilere göre 5.8 inç ekrana sahip olan Galaxy Note 6 Lite, 4GB RAM ve Snapdragon 820 işlemciyle çalışacak. Bu özellikler normal bir telefon için oldukça iyi ama söz konusu 6GB RAM ve Snapdragon 823 işlemciyle gelen Galaxy Note 6 olunca, Lite daha düşük özellikli versiyon olarak anılıyor. Yoksa telefon kendi başına piyasadaki birçok telefondan çok daha gelişmiş teknik özelliklere sahip. 12MP arka, 5MP ön kamerası olan Lite versiyonu kamera konusunda Galaxy Note 6 ile aynı özelliklere sahip. Galaxy Note 6 ve Lite versiyonunun çıkış tarihi henüz bilinmiyor ama gelen bilgiler iki telefonun da yılın ikinci yarısında çıkacağı yönünde.



 



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