ADA EKSPRESİ, 5 YIL SONRA ADAPAZARI SEFERİNİ YAPTI
Arifiye ile Pendik arasında yolcu taşıyan Ada Ekspresi, 5 yıl sonra Adapazarı ile Pendik arasında ilk seferini bugün yaptı.
Adapazarı-Haydarpaşa arası yolcu taşıyan TCDD'ye ait Ada Ekspresi seferi, bakım çalışmaları nedeniyle 5 yıl önce iptal edildi. Sakarya Arifiye ile Pendik arasında yolcu taşıyan Ada Ekspresi bugünden itibaren Adapazarı Mithatpaşa Garı ile Pendik arasında yolcu taşımaya başladı.
KARŞILIKLI OLARAK 8 SEFER YAPACAK
Ada Ekspresi, Adapazarı'ndan günde 4 sefer, İstanbul'dan 4 sefer yapacak. Ada Ekspresi ile Adapazarı'na gelen yolcular otobüslerle şehir merkezine götürüldü. Trenin Adapazarı ile Pendik arasında yolcu taşıması yörede oturanlarıÿmemnun etti. Trenin yeniden seferlerine başlamasının kendileri için faydalı olduğunu belirten Nurettin Küçük, "Pendik'ten geliyoruz. Böyle daha güzel olmuş. Hiç inmeden Adapazarı'na kadar geldik" dedi.
Kaynak: haberinburada
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