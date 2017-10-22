Tv8'de ekranlara gelecek olan Boksun Yıldızları programının sunucusu, eski spor spikeri Dilara Gönder, verdiği röportajda kendisi ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Onu sunduğu spor programlarından hatırlıyoruz ama Dilara Gönder uzunca bir süredir ekranlardan uzakta. Spor ana haberlerini sunarken bacağını kıran Gönder, bu sebeple bir süre spor karşılaşmalarını takip edemeyince hem bu alandan uzak kalmış hem de ilgisini kaybetmiş. Şimdi ise tekrar televizyona dönmeye hazırlanıyor. Hem de bir boks programıyla.

"HEM ÇOCUK HEM KARİYER YAPAMAM"

3 yıl aradan sonra spor ile tekrar buluşacak olan güzel sunucu, Posta Gazetesine verdiği röportajda çarpıcı açıklamlarda bulundu. TV8'de önümüzdeki hafta başlayacak Boksun Yıldızları programını sunacak olan Gönder, evliliği ve özel hayatıyla ilgili pek çok sırrını okuyucularla paylaştı. 1 sene önce evlenen Gönder, "Hem çocuk hem kariyer yapacağım demiyorum, çocuğum olursa kariyerimi bir kenara bırakırım, çocuğumu bakıcıya bırakmam." diye konuştu.

"EVLİLİK KADINIYIM"

Aşkın en zayıf noktası olduğunu söyleyen 34 yaşındaki spiker, "Dibine kadar aşık olan biriyim. Salya sümük ağlamak da ne, gözyaşlarımla duvarları yıkarım. Duygularımı çok net ifade ederim" diyerek, tam bir evlilik kadını olduğunu da sözlerine ekledi.

"ASLINDA ÇOK DİŞİYİM"

Ayrıca bir süredir pilates yaptığını da ifade eden Gönder, fiziğini buna borçlu olduğunu belirtti. Kendisi de lisanlı atlet olan sunucu, dışarıdan sert ve hareketlerinin erkeksi görünmesi ile ilgili olarak da ilginç bir itirafta bulundu: "Maskülen görünüyorum ama aslında çok dişiyim. Hayat ve iş beni erkeksileştirdi diyebilirim."

Bundan böyle her hafta ekranlarımıza konuk olacak olan Gönder, cesur pozlar vermeyi bir kenara bıraktığını, ayrıca dizilerde rol almasını ise eşinin pek sıcak bakmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Posta Gazetesi

Kaynak: haberinburada