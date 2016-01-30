ACUNN NURELLAYI TV8'E KATMAK İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI
Ekranların en çok izlenen yarışmalarından birisi olan İşte Benim Stilim moda proğramında 3 sezon sivri dilli söylemleri ile dikkat çeken jürisi Sosyal medyada Nurella olarak ünlenen jüri üyesi Nur Yerlitaş yeniden Tv8 kanalı ile el sıkıştı.
Ekranların en çok izlenen yarışmalarından birisi olan İşte Benim Stilim moda proğramında 3 sezon sivri dilli söylemleri ile dikkat çeken jürisi Sosyal medyada Nurella olarak ünlenen jüri üyesi Nur Yerlitaş yeniden Tv8 kanalı ile el sıkıştı.Reyting sonuçları günden güne eriyince kanal olaya neşter vurdu ve aylık 400 bin tl ücreti teklif etti Nur Yerlitaş kabul edince olay tatlıya bağlandı.
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