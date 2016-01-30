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acunn nurellayı tv8'e katmak için kesenin ağzını açtı

ACUNN NURELLAYI TV8'E KATMAK İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

Ekranların en çok izlenen yarışmalarından birisi olan İşte Benim Stilim moda proğramında 3 sezon sivri dilli söylemleri ile dikkat çeken jürisi Sosyal medyada Nurella olarak ünlenen jüri üyesi Nur Yerlitaş yeniden Tv8 kanalı ile el sıkıştı.

Tarih : 30 Ocak 2016, 10:11
Puan Ver : Acunn Nurellayı Tv8'e Katmak İçin Kesenin Ağzını Açtı(10/10)9


Ekranların en çok izlenen yarışmalarından birisi olan İşte Benim Stilim moda proğramında 3 sezon sivri dilli söylemleri ile dikkat çeken jürisi Sosyal medyada Nurella olarak ünlenen jüri üyesi Nur Yerlitaş yeniden Tv8 kanalı ile el sıkıştı.Reyting sonuçları günden güne eriyince kanal olaya neşter vurdu ve aylık 400 bin tl ücreti teklif etti Nur Yerlitaş kabul edince olay tatlıya bağlandı.

 








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