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acun üst dekolteden hoşlanmaz; ancak...

ACUN ÜST DEKOLTEDEN HOŞLANMAZ; ANCAK...

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı, giydiği kısacık şortlarıyla ilgili "Acun üst dekolteden hoşlanmaz, ancak şortlarıma karışmıyor." dedi.

Tarih : 07 Nisan 2017, 15:22
Puan Ver : Acun Üst Dekolteden Hoşlanmaz; Ancak...(10/10)7


Bir pozunda kısacık şortuna takipçisi, "Acun hiç kıskanmıyor heralde" dedi, Subaşı'ndan yanıt gecikmedi.



"ACUN ÜST DEKOLTE SEVMEZ"

 Şeyma Subaşı, takipçisinin yaptığı yoruma cevapsız kalmadı. Sevgilisi Acun Ilıcalı'nın, şortlarına karışmadığını ancak üst dekolteyi sevmediğini söyledi.



 



kaynak:milliyet








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