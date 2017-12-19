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Acun resmen duyurdu! Gönüllüler takımına ünlü isim geliyor

ACUN RESMEN DUYURDU! GÖNÜLLÜLER TAKIMINA ÜNLÜ İSİM GELİYOR

Milli atlet Nevin Yanıt'ın Survivor AllStar'a katılacağı söylentiler arasındaydı. Acun Ilıcalı, sosyal medyadan iddiaları doğrulayıp Yanıt'ın gönüllüler takımında olacağını söyledi.

Tarih : 19 Aralık 2017, 01:10
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TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'a herkes gözünü dikti. Bomba gibi isimlerin yer alacağı yarışmada Acun Ilıcallı, milli atlet Nevin Yanıt'ın da olacağını söyledi.

GÖNÜLLÜLERDE YER ALACAK

Acun Ilıcalı daha önce AllStar kadrosunda, Merve Aydın, Nagihan Karader ve Sema Apak'ın olacağını söylemişti. Ilıcalı Nevin Yanıt'ın ise gönüller kadrosunda olacağını belirtti.

BOMBA İSİMLER VAR

Survivor 2018 All Star kadrosunda Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu, Murat Ceylan, Cumali Akgül, Turabi Çamkıran, Nihat Doğan'ın yarışacağı da belli olmuştu.

İşte Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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