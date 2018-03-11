Acun Onay Verdi, Ünlüler Takımının Güçlü İsmi Gönüllüler'e Geçti
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Acun onay verdi, Ünlüler takımının güçlü ismi Gönüllüler'e geçti

ACUN ONAY VERDİ, ÜNLÜLER TAKIMININ GÜÇLÜ İSMİ GÖNÜLLÜLER'E GEÇTİ

Survivor'da Ünlüler takımında yarışan Nagihan Karadere kendi isteğiyle gönüllüler takımına geçti.

Tarih : 11 Mart 2018, 01:20
Puan Ver : Acun Onay Verdi, Ünlüler Takımının Güçlü İsmi Gönüllüler'e Geçti(9/10)5

Survivor'da ünlüler takımında yarışmaya devam eden Nagihan Karadere kendi isteğiyle gönüllüler takımına geçti.

ACUN NAGİHAN'IN İSTEĞİNİ KABUL ETTİ

Hakan'ın gönüllüler takımına geçirilmesinin ardından Nagihan da gönüllüler takımına geçmek istemişti. Acun sonunda Nagihan'ın isteğini kabul etti ve ünlüler takımından ilk kez bir isim ünlüler takımından kendi isteğiyle gönüllüler takımına geçmiş oldu.

FRAGMANDA ORTAYA ÇIKTI

Survivor tarihinde ilk kez görülen olay reyting rekorları kıran yarışmanın yeni bölümünün fragmanın da yer aldı.

Nagihan'ın neden böyle bir karar verdiği henüz kesin olarak bilinmiyor. Ancak asıl nedenin Nagihan'ın arkadaşlarıyla yaşadığı anlaşmazlık olduğu düşünülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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