ACUN ONAY VERDİ, ÜNLÜLER TAKIMININ GÜÇLÜ İSMİ GÖNÜLLÜLER'E GEÇTİ
Survivor'da Ünlüler takımında yarışan Nagihan Karadere kendi isteğiyle gönüllüler takımına geçti.
Survivor'da ünlüler takımında yarışmaya devam eden Nagihan Karadere kendi isteğiyle gönüllüler takımına geçti.
ACUN NAGİHAN'IN İSTEĞİNİ KABUL ETTİ
Hakan'ın gönüllüler takımına geçirilmesinin ardından Nagihan da gönüllüler takımına geçmek istemişti. Acun sonunda Nagihan'ın isteğini kabul etti ve ünlüler takımından ilk kez bir isim ünlüler takımından kendi isteğiyle gönüllüler takımına geçmiş oldu.
FRAGMANDA ORTAYA ÇIKTI
Survivor tarihinde ilk kez görülen olay reyting rekorları kıran yarışmanın yeni bölümünün fragmanın da yer aldı.
Nagihan'ın neden böyle bir karar verdiği henüz kesin olarak bilinmiyor. Ancak asıl nedenin Nagihan'ın arkadaşlarıyla yaşadığı anlaşmazlık olduğu düşünülüyor.
Kaynak: haberinburada
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